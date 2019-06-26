Брат звезды сериала «Громовы» жестоко избил любовника девушки в Подмосковье

Брат скончавшегося актера Василия Лыкшина, известного по фильму «Сволочи» и сериалу «Громовы» — Павел Лыкшин — пришел в полицию и написал заявление о явке с повинной после того, как жестоко избил своего соседа. Павел признался, что не смог сдержать эмоции в порыве ревности, когда застал свою избранницу в обнаженном виде в объятиях соседа.

Как сообщает KP.RU, инцидент произошел 17 июня в подмосковном поселке Горки-2 Одинцовского района. Лыкшин вернулся с работы домой, однако не застал там свою девушку Марию С. В поисках возлюбленной мужчина отправился к соседу Алексею Д., где был неприятно удивлен. Не справившись с эмоциями, Павел набросился на Алексея и избил его ногами, нанося удары в область лица и грудной клетки, отмечает издание. В результате сосед потерял сознание, а Лыкшин вернулся в квартиру со своей избранницей.

Пострадавший от действий Лышкина написал заявление в полицию, после которого было возбуждено уголовное дело в соответствии со статьей 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью». На данный момент Павел Лыкшин дал подписку о невыезде и ожидает суда.

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