Совет Федерации в ходе заседания в среду, 26 июня, одобрил закон о компенсации ипотечных займов, сообщает РИА Новости. Согласно документу, предусмотрено выделение до 450 тысяч рублей на погашение обязательств по жилищному займу семьям, в которых после 1 января 2019 года появился на свет третий и последующие дети.

Стоит отметить, что если сумма основного долга менее 450 тысяч рублей, то оставшиеся средства будут направлены на погашение процентов. В соответствии с законом, выплата не подлежит налогообложению. Право на получение компенсации имеют граждане России.

Закон разработан во исполнение поручений президента РФ Владимира Путина о дополнительных мерах господдержки семей, имеющих детей, в целях улучшения их жилищных условий.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Госдума приняла закон о выплате по ипотеке для многодетных семей.