В Красноярске выпускникам девятого класса принесли торт со сладкими надгробными фотографиями. Не все оценили странное оформление десерта. Похоронный торт разошелся по сети — даже появился на сайте ритуальных услуг.

« Дети скушали торт вместе со своим фото, но сказали, что это было жутко. Многие просто ушли из класса », — сообщила NGS24.RU мама одного из учащихся. Женщина считает, что есть собственное надгробие — неэтично.

Телеканал «360»

Неоднозначно отреагировали на такой «подарок» и пользователи социальной сети «ВКонтакте»: кто-то посмеялся, а кто-то посчитал это странным.

«Реально надгробие же. Полос черных не хватает только», — комментирует юзер социальной сети.

Директор школы Светлана Анатольевна считает, что фото в соцсетях разместил кто-то из родителей, потому что дети отреагировали на такой подарок положительно. И все съели торт «без всяких выкрутасов», как сказала одна из выпускниц.

Администрация школы не имеет отношения к десерту, уточняет телеканал «360»:

«Это был подарок от родителей детям на окончание девятого класса. Школа никакого участия не принимала».

Дизайн торта обговаривался заранее, никто не ожидал, что получится похоронный мотив.

«Шум поднялся после праздника, когда все ушли домой довольные».

Пока что высказывать претензии кондитерам никто из родителей не собирается.

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