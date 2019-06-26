На ЕГЭ школьникам планируют разрешить пользоваться интернетом

Выпускникам российских школ могут разрешить пользоваться интернетом на Едином Государственном экзамене (ЕГЭ), а сами экзамены планируется перевести в электронную форму. Об этом сообщила директор ФИПИ — Федерального института педагогических измерений — Оксана Решетникова.

Как пояснила глава ФИПИ, сдающим выпускные экзамены по гуманитарным предметам, собираются разрешить поиск различных справочных данных онлайн.

«Компьютерная форма позволит привнести в экзамен поиск информации в интернете, работу с разнообразными справочными данными. Появится возможность использования различных мультимедийных источников», — цитируют Решетникову «Известия».

Тем, кто выбрал для себя точные и естественные науки, экзамены также компьютеризируют. Например, планируется часть практических экспериментов проводить с использованием цифровой модели и видеофрагментов. По мнению ФИПИ, внедрение нового формата сдачи ЕГЭ и ОГЭ состоится не раньше, чем через пять лет.

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Эксперты уверены, что в ожидаемом нововведении есть и свои плюсы, и свои минусы. Так, например, дополнительная необходимость проводить время перед монитором может негативно сказаться на умении школьников общаться вербально. Однако новый формат экзамена позволит отойти от механического заучивания информации и даст возможность развить критическое мышление выпускников.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что задания для ЕГЭ планируют сделать индивидуальными.