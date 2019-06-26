Жириновский предложил использовать поезда для решения демографической проблемы

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По мнению лидера ЛДПР, в поездах необходимо сделать вагоны для одиноких россиян, где они смогут найти себе спутника.

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Фото, видео : Пятый канал, www.globallookpress.com

Руководитель фракции ЛДПР Владимир Жириновский в среду, 26 июня, в ходе заседания Государственного совета, на котором присутствовал президент РФ Владимир Путин, предложил решить демографические проблемы в стране путем создания в поездах специальных вагонов для одиноких граждан.

По мнению Владимира Жириновского, таким образом россияне смогут познакомиться и найти себе спутника жизни.

«Вагоны для одиноких граждан. У нас огромная страна. Люди могут за два дня, за пять, за десять познакомиться. У нас проблема демографическая. Проблема множества одиноких людей — не могут найти спутника. Я в своей жизни влюблялся три раза, все в поезде, потому что делать нечего. Ты едешь и смотришь на пассажиров. И ты никуда бежать не должен, у тебя наиболее спокойная обстановка», — заявил Владимир Жириновский.

Кроме того, лидер ЛДПР высказался за предоставление студентам скидки 50% на железнодорожные билеты, при условии приобретения проездного документа за полчаса до отправления поезда.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что детские купе появятся в российских поездах уже в августе.

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