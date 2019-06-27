Депутаты Законодательного собрания Петербурга в среду, 26 июня, одобрили поправки в Социальный кодекс Северной столицы о признании блокадного статуса за теми ленинградцами, кто родился или прожил в осажденном городе менее четырех месяцев, сообщили в городском парламенте.

« В соответствии с принятым документом дополнительные меры социальной поддержки за счет средств городского бюджета предоставляются всем, кто родился и жил в блокадном Ленинграде вне зависимости от срока пребывания. Речь идет о праве на бесплатный оздоровительный отдых в государственных учреждениях, ежемесячных денежных выплатах и доплатах, а также льготах на проезд в городском общественном, пригородном железнодорожном и автобусном транспорте », — говорится в сообщении.

Принятые поправки в Социальный кодекс Петербурга должны вступить в силу с 1 января 2020 года. Для оформления льгот жителям Петербурга необходимо предоставить документы, подтверждающие рождение или нахождение в Ленинграде в период с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Петербурга поддержал распространение льгот на непризнанных ранее блокадников.