Депутаты Законодательного собрания Петербурга в среду, 26 июня, одобрили поправки в Социальный кодекс Северной столицы о признании блокадного статуса за теми ленинградцами, кто родился или прожил в осажденном городе менее четырех месяцев, сообщили в городском парламенте.
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Принятые поправки в Социальный кодекс Петербурга должны вступить в силу с 1 января 2020 года. Для оформления льгот жителям Петербурга необходимо предоставить документы, подтверждающие рождение или нахождение в Ленинграде в период с 8 сентября 1941 года по 27 января 1944 года.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что глава Петербурга поддержал распространение льгот на непризнанных ранее блокадников.