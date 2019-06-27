Рэпер Мирон Федоров, больше известный как Оксимирон, выступит на музыкальном фестивале Locals Only в Петербурге вместо английского исполнителя Skepta. Об этом сообщают организаторы мероприятия.

Skepta отказался выступать на фестивале, который будет проходить в пространстве «Севкабель порт» с 29 по 30 июня, по личным причинам. В связи с форс-мажором организаторы оставили право для посетителей вернуть билет на Locals Only вплоть до 28 июня. В рамках фестиваля на территории арт-пространства также пройдут лекции, кинопоказы и спортивные игры.

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Skepta — английский рэпер и музыкальный продюсер по имени Джозеф Аденуга.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Оксимирон поддержал легализацию стрит-арта в Петербурге. По мнению Мирона, данный вид искусства привлекает туристов в Северную столицу.