«Это не ты!» Экс-любовница Гуфа выложила полуголые фото

Бывшая любовница рэпера Гуфа — 18-летняя Яна Шевцова — выложила в Instagram серию новых снимков в купальнике и, как ни странно, оказалась не понята подписчиками. Пользователи упрекнули девушку в том, что она либо продемонстрировала вовсе не свои фото, либо переборщила с фотошопом.
«Что за бред? Это не ты!» — написал в комментариях один из юзеров.
«Не похожа прям на себя», — подтвердил другой.
«Слишком много фотошопа», — отметил еще один подписчик.
Сама же Шевцова решила не отвечать на подобные высказывания пользователей.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, как недавно девушка удивила общественность тем, что у нее есть трехлетний ребенок.