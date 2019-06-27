«Россия сильно впереди»: солист Little Big удивил Собчак своей позицией

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Илья Прусикин считает, что российские музыканты во многом обошли западных коллег.

Фото : Instagram @iliyaprusikin

Журналистка Ксения Собчак посвятила новый выпуск на своем YouTube-канале российской рейв-группе Little Big. Одна из тем, которую Собчак обсудила с музыкантом — это звезды отечественной сцены.

Она спросила солиста Илью Прусикина о том, как он относится к тому, что сейчас происходит в российской музыкальной индустрии и была, мягко говоря, удивлена ответом. По мнению Прусикина, местные исполнители во многом обошли западных коллег.

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«Россия сильно впереди, ты даже не представляешь насколько. У нас в России делают очень разную, очень качественную и очень интересную музыку, — заявил он.

Музыкант отметил, что в Европе почти не осталось звезд, исключением является разве что только группа Him.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Little Big записали клип на песню I’m OK.

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