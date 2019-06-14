Группа Little Big «посвятила» клип алкоголизму

Российская группа Little Big выпустила клип на песню «I’m OK», «посвятив» его алкоголизму. Ролик набрал более полумиллиона просмотров с момента появления на YouTube.

Сюжет клипа разворачивается в одном из баров в пятницу вечером. Народ выпивает, закусывает и поет. Главный герой, роль которого исполнил солист группы Илья Прусикин, помимо традиционного пятничного веселья имеет еще одну цель — кого-нибудь «снять».

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Однако все его «отшивают». Но в конце вечера или уже даже ночи мужчине все же везет. Герой Прусикина знакомится с барышней, ушедшей в разнос после нескольких шотов. Ее, кстати, играет солистка Софья Таюрская. Режиссерами ролика выступили Илья Прусикин и клипмейкер Алина Пязок.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о песне Little Big, выпущенной в честь солиста The Prodigy Ките Флинте.