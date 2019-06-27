«Отвела душу»: Саша Савельева рассказала о «диете кормящей матери»

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Артистка обратила внимание фанатов на то, что специальные диеты для кормящих существуют только в России.

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Фото, видео : Instagram @sasha_savelieva

Саша Савельева впервые стала мамой всего несколько месяцев назад. На своей странице в Instagram певица поделилась своим мнением о строгой диете, которой принято придерживаться в период грудного вскармливания.

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Экс-участница группы «Фабрика» опубликовала на своей странице фотографию, на которой она наслаждается восточными сладостями — в руках у артистки тарелка, заполненная различными десертами. В описании снимка Савельева призналась, что во время трапезы она «отвела душу» и обратилась к своим подписчикам, передает Teleprogramma.pro.

«Когда будете писать комменты, не забудьте учесть тот факт, что „диета кормящей матери“ существует только в России», — попросила звезда.

Instagram @sasha_savelieva

Певица подчеркнула, что ограничений в питании для молодых мам нет ни в одной другой стране мира, и женщины спокойно употребляют в пищу все, что им хочется. Многие подписчицы Саши подтвердили ее слова, рассказав о своем опыте кормления грудью. Однако немало оказалось и тех, кто упрекнул Савельеву в пренебрежительном отношении к новорожденному сыну.

«Ваш выбор и вам потом не спать из-за живота сына. Вы так даже не поймете, что конкретно надо убрать, если жрете все»

«Ну, и глупо вообще есть все подряд, неважно в какой период», — возмущены фолловеры.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что Саша Савельева удостоилась звания «Мама года» вскоре после рождения первенца.

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