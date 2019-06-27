Разыскивается уроженец Грузии, ранивший трех человек в ходе драки в Петербурге

, 12:14 Фото 52

Потасовка с применением холодного и травматического оружия произошла на парковке около дома № 60 по Свердловской набережной 26 июня. Один из участников драки скончался в больнице.

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Фото, видео : Пятый канал

В ходе драки, которая завязалась между четырьмя мужчинами на парковке около дома № 60 по Свердловской набережной в среду, 26 июня, трое уроженцев Дагестана получили ножевые ранения.

Как стало известно 5-tv.ru, в результате потасовки с проникающим колото-резаным ранением грудной клетки в крайне тяжелом состоянии был госпитализирован Камил Г., а также в удовлетворительном состоянии с резаными ранениями в больницу были доставлены Норберт Б. и Эльмар Г. В клинике скончался Камил Г.

По подозрению в совершенном преступлении разыскивается четвертый участник драки — уроженец Грузии Дмитрий П.

К следствию привлекалась видеозапись, по которой удалось установить, что в ходе потасовки, защищаясь от уроженцев Дагестана, мужчина нанес им ножевые ранения и скрылся с места происшествия. За ним в погоню бросился один из участников драки — Эльмар Г.— и выстрелил ему в след из травматического пистолета Грандпауэр-12, который впоследствии был изъят сотрудниками правоохранительных органов. Вместе с ним были изъяты разрешение на оружие, удостоверение мастера спорта, удостоверение участника боевых действий и другие документы. В распоряжении 5-tv.ru появились фотографии подозреваемого.

По факту драки возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 2 статьи 213 УК РФ «Хулиганство».

Ранее 5-tv.ru публиковал видео драки со стрельбой в Петербурге.

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