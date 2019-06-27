Двое рабочих погибли при обрушении здания в Новосибирске

, 16:27 31

Авария произошла при строительстве водопровода. На месте работают спасатели.

Фото : Google.com/ maps

В Новосибирске произошло внезапное обрушение здания при прокладке водопровода. ЧП случилось в четверг, 27 июня, в частном секторе Советского района при строительстве водопровода. Об этом сообщает Новосибирск Онлайн.

В результате обрушения под землей и развалинами здания были обнаружены два тела. Это рабочие, строившие водопровод. О других пострадавших пока не сообщается. На месте работают скорая помощь, правоохранительные органы и экстренные службы. Полиция выясняет детали случившегося.

Ранее 5-tv.ru рассказал, что в Иркутской области рушатся мосты и затоплено 600 домов.

Читайте также

+18° Днём +17°
Ночью +12°
63.05
0.24 71.66
0.28
Гороскоп на 27 июня: Раки, ждите человека из прошлого

Последние новости

17:07
В отношении основателя группы компаний «Рольф» возбуждено уголовное дело
16:57
Советник президента Туниса опроверг информацию о его смерти
16:45
Уйти красиво: Алена Водонаева официально сообщила о разводе с диджеем Косинусом
16:30
«Сильный удар, сиденья были вырваны»: Пассажирка о жесткой посадке Ан-24
16:27
Двое рабочих погибли при обрушении здания в Новосибирске
16:14
Умер президент Туниса

Сейчас читают

«У меня целлюлит»: Седокова сделала признание под «постельным» фото
«Двойка с минусом»: Юлию Михалкову в прозрачной юбке упрекнули в мужеподобности
Энрике Иглесиас выложил трогательное видео с голубоглазым сыном

Новости Яндекс.Дзен

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге