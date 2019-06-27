Двое рабочих погибли при обрушении здания в Новосибирске

В Новосибирске произошло внезапное обрушение здания при прокладке водопровода. ЧП случилось в четверг, 27 июня, в частном секторе Советского района при строительстве водопровода. Об этом сообщает Новосибирск Онлайн.

В результате обрушения под землей и развалинами здания были обнаружены два тела. Это рабочие, строившие водопровод. О других пострадавших пока не сообщается. На месте работают скорая помощь, правоохранительные органы и экстренные службы. Полиция выясняет детали случившегося.

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