Плывут постройки, рушатся мосты: Около 600 домов подтоплены в Иркутской области

, 8:35 Эфирная новость 68

Режим чрезвычайной ситуации введен в Нижнеудинском и Тайшетском районах.

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Фото, видео : via www.imago-images.de, Пятый канал

Тема:
Погода 3834

Сразу пять населенных пунктов в Иркутской области из-за проливных дождей терпят стихийное бедствие. Там реки вышли из берегов. Подтоплены около 600 жилых домов. Вода уже на уровне первых этажей. Мощные потоки сносят все на своем пути. Плывут постройки, рушатся мосты и дороги.

Спасатели объявили массовую эвакуацию населения. Но местные жители — это около полутора тысяч человек — отказались покидать свои дома.

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В двух населенных пунктах введен режим чрезвычайной ситуации. В небо поднята авиация.

Сотрудники МЧС круглосуточно следят за уровнем воды в реках. Он уже превысил критическую отметку на полметра. И по прогнозам синоптиков, в ближайшие сутки будет лишь расти.

Сложная ситуация сейчас и в Дагестане. На южные и центральные районы республики обрушились проливные дожди с градом. Водой залило города и поселки. Полностью размыты дороги, затоплены приусадебные участки. Потоки горных рек такой силы, что сносит автомобили. В домах отключили газ и электричество. Спасатели пытаются справиться с последствиями непогоды.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что на Ульяновск обрушился мощный ураган.

Тема:
Погода 3834
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