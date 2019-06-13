Находящийся в федеральном розыске уроженец Бишкека Виталий Никифоров, которого жители Краснодарского края приняли за главаря кущевской ОПГ Сергея Цапка, в данный момент не задержан. Об этом 5-tv.ru сообщил руководитель пресс-службы прокуратуры Краснодарского края Антон Лопатин.

«В настоящий момент установлено, что указанным гражданином является 32-летний уроженец Бишкека Виталий Никифоров. Он находится в федеральном розыске за совершение кражи в Выселковском районе Краснодарского края. В настоящий момент местонахождение его устанавливается», — сказал Антон Лопатин.

Жители Краснодарского края, подметившие невероятное сходство Виталия Никифорова с умершим главарем преступной группировки Сергеем Цапком, попросили провести соответствующую проверку.

«С 2010 года по настоящее время я и мои коллеги представляем интересы потерпевших по делу банды Цапка станицы Кущевская. К нам обратились потерпевшие, в том числе жители станицы Кущевская, направив нам фотографию человека, которые схожи с Цапком Сергеем Викторовичем. В этой связи мы обратились в правоохранительные органы для того, чтобы провести проверку», — рассказал директор юридической компании «Центр правосудия» Армен Восканян.

Пятый канал

Ранее 5-tv.ru сообщал, что «воскресший» на Кубани Цапок оказался вором в федеральном розыске.