Видео: Преступную деятельность продуктовых аферистов пресекли в Волгограде

В Волгограде накрыли подпольное предприятие по изготовлению поддельной молочной продукции. Товары из растительных жиров сомнительного происхождения злоумышленники выдавали за сливочное масло высшего сорта, творог, сметану. Все это поставляли не только в крупные сетевые магазины, но и в учреждения здравоохранения и социальной защиты.
Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ: «
По данным полиции, только за последние четыре месяца предприниматели заработали на фальсификате 33 миллиона рублей. Во время обысков в офисах и складских помещениях фирмы оперативники обнаружили более четырех тонн продукции. Сейчас поддельные товары изымают из магазинов.
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