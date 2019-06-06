Видео: Преступную деятельность продуктовых аферистов пресекли в Волгограде

В Волгограде накрыли подпольное предприятие по изготовлению поддельной молочной продукции. Товары из растительных жиров сомнительного происхождения злоумышленники выдавали за сливочное масло высшего сорта, творог, сметану. Все это поставляли не только в крупные сетевые магазины, но и в учреждения здравоохранения и социальной защиты.

Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ: « Установлено, что злоумышленники зарегистрировали на территории города Волгограда фирму и арендовали складские помещения. В других регионах они приобретали продукцию, изготовленную из растительных жиров: спреды, творожные и сметанные продукты, а затем наклеивали на упаковки поддельные этикетки».

По данным полиции, только за последние четыре месяца предприниматели заработали на фальсификате 33 миллиона рублей. Во время обысков в офисах и складских помещениях фирмы оперативники обнаружили более четырех тонн продукции. Сейчас поддельные товары изымают из магазинов.

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