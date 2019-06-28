«Богиня без возраста»: Валерия сразила поклонников «блестящими» ногами

Супруг Валерии Иосиф Пригожин опубликовал на своей странице в Instagram фото певицы в новом образе. Исполнительница предстала в блестящем боди и колготках в сетку.
«Один из образов клипа Валерии на новую песню „Нет шанса“, который появится 5 июля на официальном канале в YouTube. Как вам имидж? Я в восторге», — подписал снимок продюсер.
Поклонники по достоинству оценили новый образ Валерии и оставили восторженные комментарии. А также написали, что Иосифу очень повезло с красавицей-женой, которая в 51 год выглядит сногсшибательно.
«Это что-то бомбическое!»
«В полном шоке! Иосиф, Валерия просто красавица»;
«Вау, богиня без возраста»;
«Валерия выглядит сногсшибательно. Пригожин, сторожи, чтобы не украли!»
«Самая очаровательная звезда и это неоспоримо», — написали фанаты.
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Ранее Пригожин жестко высказался о фанатке, едва не сорвавшей номер Валерии.