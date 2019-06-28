«Богиня без возраста»: Валерия сразила поклонников «блестящими» ногами

Супруг Валерии Иосиф Пригожин опубликовал на своей странице в Instagram фото певицы в новом образе. Исполнительница предстала в блестящем боди и колготках в сетку.

«Один из образов клипа Валерии на новую песню „Нет шанса“, который появится 5 июля на официальном канале в YouTube. Как вам имидж? Я в восторге», — подписал снимок продюсер.

Instagram @valeriya