«Богиня без возраста»: Валерия сразила поклонников «блестящими» ногами

, 6:29 Фото 119

Иосиф Пригожин поделился с подписчиками в сети новым образом супруги.

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Фото, видео : Instagram @valeriya

Супруг Валерии Иосиф Пригожин опубликовал на своей странице в Instagram фото певицы в новом образе. Исполнительница предстала в блестящем боди и колготках в сетку.

«Один из образов клипа Валерии на новую песню „Нет шанса“, который появится 5 июля на официальном канале в YouTube. Как вам имидж? Я в восторге», — подписал снимок продюсер.

Instagram @valeriya

Поклонники по достоинству оценили новый образ Валерии и оставили восторженные комментарии. А также написали, что Иосифу очень повезло с красавицей-женой, которая в 51 год выглядит сногсшибательно.

«Это что-то бомбическое!»

«В полном шоке! Иосиф, Валерия просто красавица»;

«Вау, богиня без возраста»;

«Валерия выглядит сногсшибательно. Пригожин, сторожи, чтобы не украли!»

«Самая очаровательная звезда и это неоспоримо», — написали фанаты.

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Ранее Пригожин жестко высказался о фанатке, едва не сорвавшей номер Валерии.

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