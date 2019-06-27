Литва и Грузия передумали поддерживать демарш Украины в ПАСЕ

Литва и Грузия не стали поддерживать демарш Незалежной в ПАСЕ. Представители делегаций обеих стран, несмотря на несогласие с возвращением России в состав ассамблеи, выразили намерение доработать до завершения текущей сессии, сообщает ФАН.

« На данной стадии у нас нет планов замораживать наше участие в ПАСЕ, предпоследний абзац нашего заявления это объясняет », — сказала депутат парламента Грузии София Кацарава.

Член ПАСЕ подчеркнула, что после завершения работы на нынешней сессии ассамблеи, грузинские делегаты вернутся домой и обсудят в парламенте и правительстве страны дальнейшие совместные действия в консультативном органе.

Депутат литовского парламента и член делегации в ПАСЕ Эгидиус Варейкис аналогично подтвердил намерение продолжить работать в Страсбурге до окончания текущей сессии.

Стоит отметить, что делегация Латвии приостановила работу в ПАСЕ, а представители Незалежной задержались в ассамблее только в качестве слушателей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что российская делегация вернулась к работе в ПАСЕ.