Литва и Грузия передумали поддерживать демарш Украины в ПАСЕ

Литва и Грузия не стали поддерживать демарш Незалежной в ПАСЕ. Представители делегаций обеих стран, несмотря на несогласие с возвращением России в состав ассамблеи, выразили намерение доработать до завершения текущей сессии, сообщает ФАН.
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Член ПАСЕ подчеркнула, что после завершения работы на нынешней сессии ассамблеи, грузинские делегаты вернутся домой и обсудят в парламенте и правительстве страны дальнейшие совместные действия в консультативном органе.
Депутат литовского парламента и член делегации в ПАСЕ Эгидиус Варейкис аналогично подтвердил намерение продолжить работать в Страсбурге до окончания текущей сессии.
Стоит отметить, что делегация Латвии приостановила работу в ПАСЕ, а представители Незалежной задержались в ассамблее только в качестве слушателей.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что российская делегация вернулась к работе в ПАСЕ.