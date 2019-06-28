Путин прибыл в Осаку для участия в саммите G20

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У президента РФ запланировано около десяти двусторонних встреч.

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Фото, видео : РИА Новости / Алексей Никольский, Пятый канал

Тема:
G20 104

Президент РФ Владимир Путин прибыл в Осаку в пятницу, 28 июня, для участия в саммите лидеров стран «Большой двадцатки». Также у главы российского государства запланировано около десятка двусторонних встреч, среди которых одна из самых ожидаемых — с президентом США Дональдом Трампом — должна состояться сегодня.

В графике Путина также значатся полноформатные переговоры с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, встречи с лидерами Великобритании, Франции, ФРГ, Турции, ЮАР, Египта.

Кроме того, состоится беседа российского лидера с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом, краткий обмен мнениями с председателем Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером.

Путин примет участие во встрече лидеров стран БРИКС, которая традиционно проводится в дни саммита G20, а также проведет неформальную трехстороннюю беседу с премьер-министром Индии Нарендрой Моди и председателем КНР Си Цзиньпином.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, на первом заседании саммита в пятницу Путин заявит о необходимости усиления роли Всемирной торговой организации. В этот же день президент РФ примет участие во втором заседании, посвященном цифровой экономике.

‪По завершении «Большой двадцатки» в субботу, 29 июня, глава российского государства подведет итоги на пресс-конференции.

Перед вылетом в Осаку Путин обсудил с членами Совбеза подготовку к саммиту G20.

Тема:
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