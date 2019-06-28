Грядут отставки: власти Нидерландов поддерживали сирийских боевиков

, 9:15 Эфирная новость 55

В течение многих лет правительство страны снабжало террористов автомобилями, амуницией, компьютерами.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : www.globallookpress.com, Пятый канал

Громкий скандал в Нидерландах может закончиться отставкой сразу нескольких министров. Журналисты выяснили, что правительство страны помогало сирийским боевикам.

В течение многих лет оно снабжало террористов автомобилями, амуницией, компьютерами, называя это «помощью умеренной оппозиции».

Теперь под угрозой отставки министр иностранных дел и члены кабинета министров. Об этом говорилось и ранее, но только сейчас появились неоспоримые доказательства.

В ближайшее время властям Нидерландов придется отчитаться перед гражданами за поддержку террористов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Амстердам нашел новых подозреваемых по делу MH-17.

Читайте также

+14° Днём +18°
Ночью +11°
63.05
0.24 71.66
0.28
Гороскоп на 28 июня: Весы, вы играете с огнем!

Последние новости

9:46
Пятый канал подводит итоги «Дня добрых дел» для Маши Яр
9:45
Елена Темникова рассказала, почему распалась группа SEREBRO
9:27
Порошенко заявил о первом шаге к признанию Крыма российским в Европе
9:15
Грядут отставки: власти Нидерландов поддерживали сирийских боевиков
8:58
Видео: лучшим исследователям России вручили по миллиону рублей за научные достижения
8:53
Россиянина арестовали за граффити у дворца императора Японии в Токио

Сейчас читают

«Богиня без возраста»: Валерия сразила поклонников «блестящими» ногами
«Пародия на сексуальность»: Фанаты Бузовой не оценили ее телодвижений в купальнике
«Ужалило морское чудовище, выбил зубы»: Кучера рассказал о страхах в отпуске

Новости Яндекс.Дзен

Новости СМИ2

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге