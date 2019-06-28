Грядут отставки: власти Нидерландов поддерживали сирийских боевиков

Громкий скандал в Нидерландах может закончиться отставкой сразу нескольких министров. Журналисты выяснили, что правительство страны помогало сирийским боевикам.

В течение многих лет оно снабжало террористов автомобилями, амуницией, компьютерами, называя это «помощью умеренной оппозиции».

Теперь под угрозой отставки министр иностранных дел и члены кабинета министров. Об этом говорилось и ранее, но только сейчас появились неоспоримые доказательства.

В ближайшее время властям Нидерландов придется отчитаться перед гражданами за поддержку террористов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Амстердам нашел новых подозреваемых по делу MH-17.