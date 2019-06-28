Будьте бдительны: появилось приложение, позволяющее «раздевать» женщин на фото

В интернете появилось приложение DeepNude, которое «снимает» одежду с запечатленных на фотографиях женщин. Разработчики опробовали программу на десяти тысячах снимках обнаженных представительниц прекрасного пола.
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«Раздевание» достигается при помощи нейросети. Обработка фото на компьютере занимает полминуты, после чего пользователь получает желаемую фотографию, однако «испорченную» большой надписью Fake, бесследно удалить которую можно за 50 долларов.
Приложение стало настолько популярным, что сайт не справился с количеством посетителей и приложение изъяли из открытого доступа. Но разработчики заверяют, что намерены его доработать и вновь сделать общедоступным. Кроме того, они планируют создать и аналог для мужских фотографий.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о приложении, которое позволяет легко убрать человека с фото.