Будьте бдительны: появилось приложение, позволяющее «раздевать» женщин на фото

В интернете появилось приложение DeepNude, которое «снимает» одежду с запечатленных на фотографиях женщин. Разработчики опробовали программу на десяти тысячах снимках обнаженных представительниц прекрасного пола.

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«Раздевание» достигается при помощи нейросети. Обработка фото на компьютере занимает полминуты, после чего пользователь получает желаемую фотографию, однако «испорченную» большой надписью Fake, бесследно удалить которую можно за 50 долларов.

twitter @cgray60

Приложение стало настолько популярным, что сайт не справился с количеством посетителей и приложение изъяли из открытого доступа. Но разработчики заверяют, что намерены его доработать и вновь сделать общедоступным. Кроме того, они планируют создать и аналог для мужских фотографий.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о приложении, которое позволяет легко убрать человека с фото.