Разработано приложение, позволяющее легко убрать человека с фото

Разработчики выложили в App Store новое приложение — Bye Bye Camera. Оно позволяет владельцам гаджетов Apple убирать с фотографии людей. Программа автоматически определяет очертания человека, вырезает его, а фон на его месте зарисовывает. Для функционирования приложения нужен доступ к хорошему интернет-соединению.

Идея приложения в том, чтобы полностью очистить пейзаж от присутствия лишних персонажей. Это пригодится при съемках достопримечательностей, где постоянно толпятся туристы.

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Создатели утверждают, что с помощью Bye Bye Camera можно представить, как будет выглядеть мир во времена пост-апокалипсиса. Например, увидеть самые людные улицы Нью-Йорка абсолютно пустыми. Также есть возможность удалить всех и с Красной площади.

Что интересно, животных со снимка программа пока убрать не может. Стоит чудо-приложение почти три доллара.

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