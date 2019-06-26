Разработано приложение, позволяющее легко убрать человека с фото

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В магазине для пользователей iOS появился новый продукт — Bye Bye Camera. Программа автоматически дорисовывает фон на месте вырезанного силуэта.

Фото : www.globallookpress.com

Разработчики выложили в App Store новое приложение — Bye Bye Camera. Оно позволяет владельцам гаджетов Apple убирать с фотографии людей. Программа автоматически определяет очертания человека, вырезает его, а фон на его месте зарисовывает. Для функционирования приложения нужен доступ к хорошему интернет-соединению.

Twitter @IdealVisibility

Идея приложения в том, чтобы полностью очистить пейзаж от присутствия лишних персонажей. Это пригодится при съемках достопримечательностей, где постоянно толпятся туристы.

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Создатели утверждают, что с помощью Bye Bye Camera можно представить, как будет выглядеть мир во времена пост-апокалипсиса. Например, увидеть самые людные улицы Нью-Йорка абсолютно пустыми. Также есть возможность удалить всех и с Красной площади.

Что интересно, животных со снимка программа пока убрать не может. Стоит чудо-приложение почти три доллара.

Ранее 5-tv.ru писал, какие устройства Apple не получат новое обновление ОС.

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