Россиянина арестовали за граффити у дворца императора Японии в Токио

Японская полиция арестовала россиянина за граффити у дворца императора Нарухито в центре Токио. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Токийское полицейское управление.

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По данным агентства, 23-летний Глеб Песочный нанес красной краской из баллончика рисунок на трансформаторную будку недалеко от резиденции монарха. Также похожие граффити были обнаружены на изгороди в районе дворца и других объектах. Сейчас полицейские анализируют записи с камер видеонаблюдения. Сам молодой человек назвал себя художником.

Посольство России в Токио пока не отреагировало на произошедшее.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в японской Осаке проходит саммит G20.