«Это очень раздражает»: Бейонсе не сдержала грубости в общении с матерью

Известная американская певица Бейонсе по праву считается иконой стиля. Звезда часто выходит в свет в экстравагантных нарядах, которые привлекают восторженные взгляды публики. Оставаться на высоте исполнительнице помогает ее мать. Тина Ноулз Лоусон занималась имиджем дочери с ранних лет: она ей подбирала наряды, делала роскошные прически — уже тогда малышка блистала на всех детских мероприятиях.

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С возрастом почти ничего не изменилось. Хотя у Бейонсе есть уже другие стилисты и визажисты, она до сих пор обращается за помощью в вопросах имиджа к матери. Поскольку женщина по профессии парикмахер и костюмер, она знает, как добавить изюминку к образу поп-королевы и сделать ее самой яркой на любом светском рауте.

В Instagram-аккаунте стилиста Бейонсе Нила Фарину появилось видео, на котором мать звезды расчесывает ей волосы. В это время Тина пародирует парикмахера светской львицы, восхищаясь ее волосами.

«Как натурально, как натурально», — неестественным голосом проговорила миссис Лоусон.

Однако поп-королева довольно резко отреагировала на шутку Тины Ноулз Лоусон.

«Мама, это раздражает. Это очень раздражает», — сказала певица.

Подписчики Бейонсе не обратили внимания на ее грубость. Они были растроганы тем, что даже в таком возрасте теледиве расчесывает волосы мать.

«Это так мило. У Бей есть дом за 90 миллионов долларов, но мама расчесывает ей волосы на своей кухне», — отметил один из комментаторов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бейонсе и Джей Зи поместили портрет Меган Маркл, вместо картины «Мона Лиза», в своем новом видео.