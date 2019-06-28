«Это очень раздражает»: Бейонсе не сдержала грубости в общении с матерью

, 10:15 Видео 534

Певица резко ответила Тине Ноулз Лоусон на ее шутки.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео : Instagram @beyonce, @nealfarinah

Известная американская певица Бейонсе по праву считается иконой стиля. Звезда часто выходит в свет в экстравагантных нарядах, которые привлекают восторженные взгляды публики. Оставаться на высоте исполнительнице помогает ее мать. Тина Ноулз Лоусон занималась имиджем дочери с ранних лет: она ей подбирала наряды, делала роскошные прически — уже тогда малышка блистала на всех детских мероприятиях.

Гороскоп на 28 июня: Весы, вы играете с огнем!

С возрастом почти ничего не изменилось. Хотя у Бейонсе есть уже другие стилисты и визажисты, она до сих пор обращается за помощью в вопросах имиджа к матери. Поскольку женщина по профессии парикмахер и костюмер, она знает, как добавить изюминку к образу поп-королевы и сделать ее самой яркой на любом светском рауте.

В Instagram-аккаунте стилиста Бейонсе Нила Фарину появилось видео, на котором мать звезды расчесывает ей волосы. В это время Тина пародирует парикмахера светской львицы, восхищаясь ее волосами.

«Как натурально, как натурально», — неестественным голосом проговорила миссис Лоусон.

Однако поп-королева довольно резко отреагировала на шутку Тины Ноулз Лоусон. 

«Мама, это раздражает. Это очень раздражает», — сказала певица.

Подписчики Бейонсе не обратили внимания на ее грубость. Они были растроганы тем, что даже в таком возрасте теледиве расчесывает волосы мать.

«Это так мило. У Бей есть дом за 90 миллионов долларов, но мама расчесывает ей волосы на своей кухне», — отметил один из комментаторов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Бейонсе и Джей Зи поместили портрет Меган Маркл, вместо картины «Мона Лиза», в своем новом видео.

Читайте также

+16° Днём +18°
Ночью +10°
63.05
0.24 71.66
0.28
Гороскоп на 28 июня: Весы, вы играете с огнем!

Последние новости

10:59
Видео: Гузеева похвасталась ножками дочери в откровенном мини
10:45
Садальский поведал о последней воле скончавшейся Аллы Покровской
10:34
Развитие стрелкового оружия в СССР могло пойти по другому пути
10:15
«Это очень раздражает»: Бейонсе не сдержала грубости в общении с матерью
9:56
Путин и Трамп уверены, что хорошие отношения между РФ и США выгодны всему миру
9:46
Пятый канал подводит итоги «Дня добрых дел» для Маши Яр

Сейчас читают

«Пародия на сексуальность»: Фанаты Бузовой не оценили ее телодвижений в купальнике
«Богиня без возраста»: Валерия сразила поклонников «блестящими» ногами
«Ужалило морское чудовище, выбил зубы»: Кучера рассказал о страхах в отпуске

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге