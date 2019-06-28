Развитие стрелкового оружия в СССР могло пойти по другому пути

На форуме «Армия-2019», который проходит в Московской области 25 по 30 июня, Главное ракетно-артиллерийское управление (ГРАУ) обнародовало документы о первых испытаниях стрелкового оружия в 1943–1945 годах, в том числе автомата Калашникова.

Среди представленных данных — переписка сотрудников Щуровского полигона по вопросам разработки и испытаний оружия.

« Один из документов — это отчет Щуровского полигона об испытаниях самозарядного карабина конструкции Калашникова и Петрова калибра 7,62 мм », — цитирует ТАСС начальника ГРАУ МО РФ генерала-лейтенанта Николая Паршина.

Еще один рассекреченный документ — отчет об испытаниях автомата калибра 7,62 мм конструктора Алексея Судаева. Вместе с другими оружейниками он работал над созданием первых советских автоматов под промежуточный патрон, пришедших на смену пистолетам-пулеметам.

Конструктор скончался в возрасте 33-х лет, однако, по мнению Паршина, если бы смерть не настигла Судаева в таком раннем возрасте, « развитие автоматов и стрелкового оружия в целом, наверняка, пошло бы по иному пути ».

ГРАУ проводит работы по рассекречиванию ранее неизвестных фактов об испытаниях стрелкового оружия. Деятельность ведется в Центральном архиве Министерства обороны, Российском государственном военном архиве, архивах ГРАУ и 3-го ЦНИИ Минобороны России.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что журналисты издания The National Interest оценили российский пистолет ПЛ-15, назвав его «квантовым скачком». По мнению экспертов, разработка концерна «Калашников» значительно превосходит существующие аналоги.