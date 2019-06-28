«Где солнце?»: Толкалина опубликовала фото в откровенном купальнике

Известная российская актриса Любовь Толкалина в 41 год может похвастаться идеальными формами. Звезда часто публикует в Instagram снимки в откровенных нарядах, перед которыми ее поклонники не могут устоять. Как теледиве удается поддерживать себя в такой великолепной форме, для многих остается загадкой.

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Instagram @tolkalinaliuba

Судя по Instagram артистки, сейчас она находится в Крыму. На отдыхе Толкалина уже сделала несколько фотографий, которыми поделилась на своей странице в социальной сети.

Публикации звезды вызвали зависть у многих фанатов, однако в пятницу, 28 мая, актриса призналась, что завидовать нечему — солнце не греет. В Instagram Толкалина выложила снимок, на котором позирует на пляже в сексуальной позе. На ней — соблазнительный купальник, прекрасно подчеркивающий ее стройную фигуру.

«Где Солнце, Солнце где?» — подписала пост звезда (орфография и пунктуация автора сохранены — Прим.ред.).

Подписчики не смогли обойти вниманием откровенную фотографию артистки. Они подчеркнули, что Любовь шикарно выглядит.

«Богиня!»

«Как всегда на высоте, стройная, подтянутая, повезло герою Вашего романа».

«Как мне нравится, что у вас все без фильтров: и тело, и лицо, и душа. Это так ценно в наше время», — написали фолловеры.

Другие, в свою очередь, отметили, что им с погодой повезло куда больше, чем актрисе. В других уголках планеты сейчас стоит жара.

«У нас в Баку печет».

«А у нас жара».

«А в Сибири солнце, жара стоит неимоверная».

«В Калининграде жара», — рассказали пользователи.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Любовь Толкалина восхитила фанатов стройными ногами в сексуальных колготках.