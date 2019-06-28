По факту убийства директора бойцовского клуба в Тольятти возбудили уголовное дело

В Центральном районе Тольятти был убит директор бойцовского клуба «Ахмат». Тело мужчины с признаками насильственной смерти — огнестрельными ранениями было обнаружено в четверг, 27 июня, у дома № 37 по Калмыцкой улице, пишет Интерфакс со ссылкой на пресс-службу самарского управления СК.

По данному факту Центральным межрайонным следственным отделом Тольятти возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Об этом сообщила старший помощник руководителя следственного управления по Самарской области Елена Шкаева.

По предварительной информации, злоумышленник выстрелил в свою жертву четыре раза.

В совершении преступления подозревается мужчина 1985 года рождения, его разыскивает полиция. Расследование уголовного дела продолжается.

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История с убийством директора бойцовского клуба в Тольятти получила широкий резонанс. Инцидент бурно обсуждают в сети. По словам знакомых убитого, у мужчины осталось четверо детей.