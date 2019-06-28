По факту убийства директора бойцовского клуба в Тольятти возбудили уголовное дело

В Центральном районе Тольятти был убит директор бойцовского клуба «Ахмат». Тело мужчины с признаками насильственной смерти — огнестрельными ранениями было обнаружено в четверг, 27 июня, у дома № 37 по Калмыцкой улице, пишет Интерфакс со ссылкой на пресс-службу самарского управления СК.
По данному факту Центральным межрайонным следственным отделом Тольятти возбуждено уголовное дело в соответствии с частью 1 статьи 105 УК РФ «Убийство». Об этом сообщила старший помощник руководителя следственного управления по Самарской области Елена Шкаева.
По предварительной информации, злоумышленник выстрелил в свою жертву четыре раза.
В совершении преступления подозревается мужчина 1985 года рождения, его разыскивает полиция. Расследование уголовного дела продолжается.