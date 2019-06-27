В автомобиль с 16-летним водителем врезался поезд в Архангельской области

На железной дороге в Плесецком районе Архангельской области вечером в четверг, 26 июня, произошла авария. В 800 метрах от станции Ломовое поезд сообщением Архангельск — Новороссийск столкнулся с машиной ВАЗ-2105. В результате ДТП погибла водитель автомобиля. Как пишет ТАСС со ссылкой на региональное отделение МЧС, за рулем находилась 16-летняя девушка.

По информации издания, автомобиль нарушил правила дорожного движения и выехал на железнодорожные пути перед приближающимся поездом. Заметив транспортное средство, машинист пытался остановить состав: подавал звуковые сигналы и применил экстренное торможение, однако расстояние было недостаточным для полной остановки поезда.

В салоне автомобиля было четверо подростков. 16-летняя девушка, находившаяся за рулем погибла. Девочки 13-и и 14 лет и 16-летний юноша в результате аварии получили травмы. На место происшествия прибыл вертолет, который доставил их в больницу Архангельска. Пассажиры поезда не пострадали.

Обстоятельства инцидента устанавливаются.

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