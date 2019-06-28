Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил появление российского лидера с собственной термокружкой на ужине в рамках саммита G20.

«Это связано с тем, что он постоянно пьет чай из этого термоса», — рассказал представитель Кремля.

На торжественное мероприятие Владимир Путин пришел с белым термостаканом. В течение всего ужина российский президент пил из него, и даже после произнесения тоста японским премьер-министром Синдзо Абэ чокнулся своей термокружкой с бокалами других гостей приема.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о встрече Владимира Путина с Терезой Мэй на полях саммита. Британский премьер-министр в очередной раз обвинила Россию в ухудшении двусторонних отношений.