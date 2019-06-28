В Кремле объяснили появление Путина на ужине в Японии со своим термосом — видео

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Президент РФ пришел на прием в честь лидеров стран-участниц G20 с собственным термостаканом.

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Фото, видео : Reuters, Пятый канал

Тема:
G20 114

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил появление российского лидера с собственной термокружкой на ужине в рамках саммита G20.

«Это связано с тем, что он постоянно пьет чай из этого термоса», — рассказал представитель Кремля.

На торжественное мероприятие Владимир Путин пришел с белым термостаканом. В течение всего ужина российский президент пил из него, и даже после произнесения тоста японским премьер-министром Синдзо Абэ чокнулся своей термокружкой с бокалами других гостей приема.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о встрече Владимира Путина с Терезой Мэй на полях саммита. Британский премьер-министр в очередной раз обвинила Россию в ухудшении двусторонних отношений.

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