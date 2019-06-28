Видео: Мэй заявила Путину о невозможности нормализации отношений с Россией

Британский премьер-министр Тереза Мэй заявила о невозможности нормализации отношений с Россией. Об этом она сообщила в пятницу, 28 июня, на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным в рамках саммита G20 в Осаке.

По мнению Мэй, для восстановления отношений с Лондоном Москве необходимо выполнить некоторые условия. В противном случае потепления в отношениях двух стран можно не ждать, передает «Экономика сегодня».

«Нормализация наших двусторонних отношений невозможна до тех пор, пока Россия не прекратит свои безответственные и дестабилизирующие действия», — убеждена британская политик.

Также Мэй в очередной раз заверила Владимира Путина в том, что у Великобритании есть «неопровержимые доказательства» причастности РФ к инциденту в Солсбери. На этом основании британский премьер-министр призвала президента России наказать виновных в отравлении Скрипалей. Однако традиционно британская сторона о своих доказательствах только заявила, голословно упомянув их наличие.

Также на двусторонней встрече Путин и Мэй обсудили ситуацию на Украине и в Сирии, сохранение ядерного соглашения с Ираном и ряд других вопросов актуальной международной повестки.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что в рамках G20 Владимир Путин также встретился с президентом США Дональдом Трампом.