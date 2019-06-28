Видео: бывший депутат Волгограда погибла в страшном ДТП

, 20:57 Внимание: шокирующие кадры! 185

Жертвой аварии также стал водитель автомобиля, в котором ехала женщина.

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Фото, видео : Пресс-служба ГУ МВД России по Волгоградской области, ВКонтакте @gorod34

Бывший депутат Волгоградской областной думы Вера Хламова и водитель иномарки, в которой ехала женщина со своей внучкой, погибли 28 июня в аварии в Еланском районе.

По предварительной информации, около трех часов дня 57-летний водитель автомобиля Hyundai Sonata не справился с управлениеми вылетел с дороги. В результате аварии машина загорелась, сообщает пресс-служба ГУ МВД Волгоградской области.

Водитель и 59-летняя экс-депутат от полученных травм скончались, 10-летняя девочка чудом осталась жива, ее госпитализировали.

Очевидцы выложили в сеть видео с места страшной аварии. Кадры сделаны в первые минуты после ДТП. По словам свидетеля происшествия, ребенок буквально вылетел из машины, чуть позже из автомобиля выпали мужчина и женщина. При этом девочка, вся в крови, встала и пошла. Очевидец предположил, что в иномарке никто не был пристегнут.

Погибшая Вера Хламова с 2009-го по 2014 год была депутатом Волгоградской областной думы от КПРФ.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что в ДТП под Брянском погибли четыре человека.

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