Видео: бывший депутат Волгограда погибла в страшном ДТП

Бывший депутат Волгоградской областной думы Вера Хламова и водитель иномарки, в которой ехала женщина со своей внучкой, погибли 28 июня в аварии в Еланском районе.

По предварительной информации, около трех часов дня 57-летний водитель автомобиля Hyundai Sonata не справился с управлениеми вылетел с дороги. В результате аварии машина загорелась, сообщает пресс-служба ГУ МВД Волгоградской области.

Водитель и 59-летняя экс-депутат от полученных травм скончались, 10-летняя девочка чудом осталась жива, ее госпитализировали.

Очевидцы выложили в сеть видео с места страшной аварии. Кадры сделаны в первые минуты после ДТП. По словам свидетеля происшествия, ребенок буквально вылетел из машины, чуть позже из автомобиля выпали мужчина и женщина. При этом девочка, вся в крови, встала и пошла. Очевидец предположил, что в иномарке никто не был пристегнут.

Погибшая Вера Хламова с 2009-го по 2014 год была депутатом Волгоградской областной думы от КПРФ.

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