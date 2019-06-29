Макс Фадеев ответил на слова Темниковой об отношениях с Серябкиной

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Солистка группы Serebro намекнула на связь продюсера и MOLLY.

Фото : Instagram @fadeevmaxim

Солистка группы Serebro Елена Темникова дала скандальное интервью, в котором намекнула на очень теплые отношения продюсера Макса Фадеева и Ольги Серябкиной, выступающей под псевдонимом MOLLY. По словам Елены, именно это, привело к недопониманию между девушками. Имени продюсера певица не называла, но поклонники догадались, что речь идет именно о нем.

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Как пишет сайт KP.RU, Максим Фадеев отказался дать развернутый комментарий по этой истории. Он лишь обмолвился, что является семейным человеком и не собирается реагировать на провокации.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Ольга Серябкина опровергла высказывание Лены Темниковой по поводу ее отношений с Максом Фадеевым, но сделала весьма неожиданное заявление.

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