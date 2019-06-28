«Мы с Леной жили вместе»: Ольга Серябкина рассказала о романе с Темниковой

, 20:46 908

Певица отреагировала на высказывания бывшей коллеги по поводу ее отношений с Фадеевым.

Фото : www.globallookpress.com

В сети недавно появилось интервью солистки группы Serebro Елены Темниковой, где певица обмолвилась об отношениях Ольги Серябкиной и Максима Фадеева. Однако Серябкина опровергла эти слова и прокомментировала ситуацию.

Ольга заявила, что намеки Темниковой на ее связь с Фадеевым могут отрицательно повлиять на Макса и его семью. Да и она встречается сейчас с молодым человеком, таким новостям он явно не будет рад, пишет «Собеседник».

«Можешь и не петь»: Полина Гагарина исполнила жаркий танец на концерте — видео

Серябкина рассказала, что на самом деле ее любовью была Лена, а не продюсер. Певица вспоминает, что они круглыми сутками проводили время вместе, а во время гастролей жили в одном номере.

«Лене я очень верила, любила ее, доверяла», — призналась Ольга.

Отношения двух солисток стали портиться, когда Серябкина начала свой проект MOLLY. С тех пор их дороги разошлись. По словам Ольги, после того случая она больше не встречалась с девушками.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Ольга Серябкина перестала даже здороваться с Еленой Темниковой.

Читайте также

+17° Днём +19°
Ночью +10°
63.08
0.03 71.82
0.16
Гороскоп на 28 июня: Весы, вы играете с огнем!

Последние новости

21:55
«Что лифчик-то не надела?» — поклонники о пляжном фото Юлии Михалковой
21:43
Путин разъяснил Трампу позицию России по теме украинских моряков
21:29
Видео: Игорь Николаев показал друзей трехлетней дочери
21:15
Врачи назвали анализы, которые позволят распознать рак на ранней стадии
20:57
Видео: бывший депутат Волгограда погибла в страшном ДТП
20:46
«Мы с Леной жили вместе»: Ольга Серябкина рассказала о романе с Темниковой

Сейчас читают

Отдыхающая в Италии Семенович: «Готовы к жаркому вечеру?»
Регина Тодоренко заявила, что может прийти на свою свадьбу без нижнего белья
В Кремле объяснили появление Путина на ужине в Японии со своим термосом — видео

Новости Яндекс.Дзен

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

«Алые паруса 2019»: Все самое главное о празднике выпускников
Семь фактов о бриге «Россия» — новом символе «Алых парусов»
Посетить бриг «Россия», не вставая с дивана: Уникальная 3D-экскурсия
Стала известна дата проведения праздника выпускников «Алые паруса» в Петербурге