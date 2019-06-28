«Мы с Леной жили вместе»: Ольга Серябкина рассказала о романе с Темниковой

В сети недавно появилось интервью солистки группы Serebro Елены Темниковой, где певица обмолвилась об отношениях Ольги Серябкиной и Максима Фадеева. Однако Серябкина опровергла эти слова и прокомментировала ситуацию.

Ольга заявила, что намеки Темниковой на ее связь с Фадеевым могут отрицательно повлиять на Макса и его семью. Да и она встречается сейчас с молодым человеком, таким новостям он явно не будет рад, пишет «Собеседник».

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Серябкина рассказала, что на самом деле ее любовью была Лена, а не продюсер. Певица вспоминает, что они круглыми сутками проводили время вместе, а во время гастролей жили в одном номере.

«Лене я очень верила, любила ее, доверяла», — призналась Ольга.

Отношения двух солисток стали портиться, когда Серябкина начала свой проект MOLLY. С тех пор их дороги разошлись. По словам Ольги, после того случая она больше не встречалась с девушками.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, почему Ольга Серябкина перестала даже здороваться с Еленой Темниковой.