«Что-то задумал»: Лазарев поделился детским фото и заинтриговал поклонников

Сергей Лазарев порадовал поклонником фотографией из детства. На архивном снимке будущая знаменитость стоит на фоне ковра и новогодней елки. На мальчике надет объемный свитер, а в углу снимка можно разглядеть собаку породы колли.

«Этот бесстрашный парень кое-что задумал… Ответы вы узнаете совсем скоро… Напишите в комментариях, у кого был такой же свитер в детстве?» — написал Лазарев.

Instagram @lazarevsergey

Сначала мало кто из поклонников понял, о чем идет речь. Фолловеры Сергея наперебой стали рассказывать о своих воспоминаниях из 90-х.

«Наверное, ковры и такие свитера были в каждом доме в то время! Но с особой теплотой и трепетом вспоминаю свое детство в 90-х»

«У меня такой же был свитер! До сих пор у мамы где-то хранится»

«И у меня такой же был. Он мне нравился, потому что был синтетический и не кололся как шерстяные свитеры. В те времена, наверное, у многих такие были», — понастальгировали юзеры.

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Однако о чем задумал «этот бесстрашный парень» вскоре стало ясно. Лазарев поставил хэштег «ЕР», что значит Extended Play. Речь идет о мини-альбоме с четырьмя-шестью песнями. Его релиз Сергей запланировал на июль этого года.

«Спасибо за то, что расширяете словарный запас поклонников, и теперь они знают, что такое ЕР», — написала одна из пользовательниц.

В комментариях к посту артиста также отметились и звезды российского шоу-бизнеса. Валерия написала, что Сергей «хорошенький», а Альбине Джанабаевой особенно понравилась колли исполнителя.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что выпускники хором с Лазаревым исполнили его песни на Дворцовой площади.