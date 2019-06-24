Выпускники хором с Лазаревым исполнили его песни на Дворцовой площади

Звезда российской поп-музыки Сергей Лазарев стал одним из хэдлайнеров концерта на Дворцовой площади, предваряющем грандиозное шоу «Алые паруса» в Санкт-Петербурге.

Ведущие выпускного бала Иван Ургант и Дарья Александрова отвели Лазареву роль юнги, который должен расправить алые паруса. Певец наполнил праздничную программу энергетикой своего хита «You are the only one», который победил в зрительском голосовании на «Евровидении» в 2016 году.

Прямая трансляция грандиозного праздника выпускников «Алые паруса»

Далее артист исполнил еще четыре песни — «В самое сердце», «Так красиво», «7 цифр» и «Lucky stranger», каждую из которых десятки тысячи выпускников на Дворцовой площади встречали овациями.

В 2019 году тема концерта перед водной частью «Алых парусов» посвящена кораблестроению. И это совсем не случайно — в этом году на празднике дебютирует бриг «Россия», который специально построили для грандиозного события. В этом сезоне «Алые паруса» проходят в 15 раз после долгого перерыва. В 2005 году праздник был возрожден по инициативе Акционерного Банка «РОССИЯ», Правительства Санкт-Петербурга и Пятого канала.

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