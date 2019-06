Выпускники хором с Лазаревым исполнили его песни на Дворцовой площади

Сегодня, 0:53 В России Видео 646

Хэдлайнер музыкальной части грандиозного праздника выпускников в Санкт-Петербурге начал выступление с «You are the only one», которая победила в зрительском голосовании на «Евровидении» в 2016-м.