Полицейские пострадали при взрыве газа в жилом доме в Коврове

Четверо полицейских пострадали во время взрыва бытового газа в Коврове Владимирской области 29 июня. Как пишет ТАСС со ссылкой на Следственный комитет, сотрудники правоохранительных органов в момент хлопка патрулировали район на служебном авто. В результате ЧП силовики получили царапины от разбитых стекол в машине, которую повредило взрывной волной.

В настоящий момент в больнице находятся 11 человек в состоянии различной степени тяжести. Повреждения получили шесть квартир. Один человек погиб.

СК РФ проводит проверку по факту случившегося. По версии следствия, виновником ЧП мог быть сын погибшего, в квартире которого и произошел взрыв. Мужчина накануне выписался из специализированной клиники. Также при осмотре жилища, силовики обнаружили, что на кухне оторваны соединительные шланги в месте подводки газа к плите.