Привидение? Селфи радиоведущей с жутким силуэтом в зеркале напугало юзеров

, 9:14 Фото 60

Пользователи решили, что в новом доме Кейт Лангбрек живет нечисть.

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Фото, видео : www.globallookpress.com, Instagram @katelangbroek

Снимок австралийской радиоведущей Кейт Лангбрек до жути напугал пользователей. Ведущая и ее подруга сделали селфи в доме, в который Лангберк в скором будущем должна переехать. Все бы ничего, но в кадр попало зеркало, где, по мнению большинства юзеров, отражаются «непонятные существа».

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Пользователи практически единогласно решили, что это привидение, и перед тем, как переезжать, ведущей нужно очень хорошо подумать. К тому же сама Кейт Лангбрек добавила, что ее будущему жилью более 100 лет.

«Это что такое? Это дьявол?» — прокомментировал фотографию ведущей один из подписчиков.

«Ужас! Там их аж двое!» — добавил другой.

«Не могу понять, что это. Или отражение, или реально нечисть», — написал еще один юзер.

«Кейт! Не переезжайте туда!» — забеспокоился очередной пользователь.

Instagram @katelangbroek

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как в сети обсуждали фото девушки с таллинским «привидением».

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