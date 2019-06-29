5-tv.ru публикует список пострадавших в результате хлопка газа в Коврове

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В результате ЧП погиб один человек, еще 11 получили травмы различной степени тяжести.

Фото : ТАСС

В результате пожара, спровоцированного хлопком бытового газа, в многоквартирном доме в Коврове Владимирской области, один человек погиб, еще 11 получили травмы различной степени тяжести. В распоряжении 5-tv.ru появился список пострадавших в результате трагического инцидента.

Александр Ф. 1949 года рождения — погиб;

Максим П. 1990 года рождения (сотрудник полиции), ожоги лица, перелом нижней конечности, госпитализирован в травматологию;

Владислав П. 1993 года рождения (сотрудник полиции), ожоги лица, волосистой части головы, госпитализирован;

Дмитрий Е. 1988 года рождения (сотрудник полиции), ожоги лица, госпитализирован;

Роман К. 1993 года рождения (сотрудник полиции), ожоги лица, госпитализирован;

Сергей Ш. 1992 года рождения (спасатель ПСО), перелом костей таза, ЧМТ, ожог кисти, госпитализирован;

Михаил В. 1984 года рождения (спасатель ПСО), ожог кистей, лица госпитализирован;

Владимир Ф 1971 года рождения, ожоги тела 90%, госпитализирован в реанимацию;

Валентина П. 1944 года рождения, ожоги тела 4 степени, госпитализирована в реанимацию;

Людмила М. 1936 года рождения, отравление угарным газом, госпитализирована в пульмонологию;

Геннадий Е. 1937 года рождения, отравление угарным газом, лечение амбулаторно;

Людмила Ф. 1945 года рождения, ожог кисти и обеих стоп, лечение амбулаторно.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Следственный комитет по Владимирской области проводит доследственную проверку по факту возгорания в многоквартирном доме в Коврове. По предварительной версии, хлопок газа в Коврове мог произойти по вине мужчины, выписавшегося из спецклиники.

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