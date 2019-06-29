В РФПИ оценили влияние сделки ОПЕК+ на экономику России

Продление сделки ОПЕК+ по сокращению добычи нефти поддержит стабильность нефтяных рынков и будет способствовать росту российской и мировой экономики. Такой прогноз озвучил генеральный директор Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев.

По его подсчетам, данное соглашение уже увеличило доходы бюджета РФ более чем на семь триллионов рублей, пишет ТАСС.

Ранее в субботу, 29 июня, президент России Владимир Путин по итогам встречи с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом на саммите G20 в Осаке заявил, что Москва и Эр-Рияд согласовали единую позицию по будущему сделки ОПЕК+ и будут выступать за ее продление с текущим объемом сокращения добычи нефти. Он также отметил, что сделка может быть продлена на шесть или девять месяцев .

Сделка ОПЕК и ряда не входящих в организацию стран (ОПЕК+) по сокращению добычи нефти действует с начала 2017 года. На первое полугодие 2019 года сокращение было согласовано в объеме 1,2 миллиона баррелей в сутки от уровня октября 2018 года, из них на Россию приходится 228 тысяч баррелей.

Ранее в РФПИ заявили о готовности арабских стран вкладываться в нацпроекты РФ.