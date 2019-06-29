«Принцесса»: фанаты Лободы в восторге от ее сестры в свадебном платье

Светлана Лобода поделилась с поклонниками кадрами с важного семейного торжества — свадьбы своей сестры. Фото и видео появились на странице певицы в Instagram.
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На снимке, который Лобода опубликовала в основной ленте профиля, она позирует с сестрой и мамой. В сторис артистка поделилась трогательным видео с первым танцем молодых. Поклонники пришли в восторг от душевных публикаций. Кроме того, фолловеры отметили невероятное сходство Светланы, ее сестры Ксении и их мамы.
«Мама тут как ваша сестра!»
«Все трое — одно лицо просто!»
«Счастья новой семье! Любви!»
«Ваша сестра — прелестная принцесса!», — наперебой хвалят фолловеры.
Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что Светлана Лобода заинтриговала поклонников таинственной свадьбой. Фанаты артистки сначала решили, что замуж собирается сама певица.