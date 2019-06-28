«Теперь ждем вас»: Поклонники Лободы отреагировали на видео из ЗАГСа

Публикация интригующего видео певицы Светланы Лободы оказалось не совсем тем, на что надеялись поклонники певицы. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Ранее в Instagram Лободы появилась публикация, где звезда «намекает» на скорую свадьбу.

«Мы с Евулей едем на важное событие для нашей семьи. Сердце замирает и даже немного страшновато», — написала тогда певица, добавив хештег #поразамуж.

Instagram @lobodaofficial

Однако надежды поклонников пока не оправдались. Светлана Лобода в тот раз ехала на торжество сестры Ксении.

После того, как интрига раскрылась, фолловеры пожелали певице скорого замужества.