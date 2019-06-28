«Теперь ждем вас»: Поклонники Лободы отреагировали на видео из ЗАГСа

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Певица поделилась с поклонниками важным моментом своей жизни.

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Фото, видео : Instagram @lobodaofficial

Публикация интригующего видео певицы Светланы Лободы оказалось не совсем тем, на что надеялись поклонники певицы. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.

Ранее в Instagram Лободы появилась публикация, где звезда «намекает» на скорую свадьбу.

«Мы с Евулей едем на важное событие для нашей семьи. Сердце замирает и даже немного страшновато», — написала тогда певица, добавив хештег #поразамуж.

Instagram @lobodaofficial
Однако надежды поклонников пока не оправдались. Светлана Лобода в тот раз ехала на торжество сестры Ксении.
 
После того, как интрига раскрылась, фолловеры пожелали певице скорого замужества.

«Ну а теперь мы ждем вас», — прокомментировал один из подписчиков.

«Светлана, искренне желаю вам счастливого замужества», — добавил другой.

«Если страшновато, то все будет!» — отметил еще один пользователь.

«Очень ждем вашу свадьбу!» — не сдержался юзер.

Сама артистка на высказанные надежды поклонников пока ничего не ответила.

Гороскоп на 28 июня: Весы, вы играете с огнем!

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Светлану Лободу заподозрили в романе с Егором Кридом.

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