«Теперь ждем вас»: Поклонники Лободы отреагировали на видео из ЗАГСа

Публикация интригующего видео певицы Светланы Лободы оказалось не совсем тем, на что надеялись поклонники певицы. Об этом сообщает Teleprogramma.pro.
Ранее в Instagram Лободы появилась публикация, где звезда «намекает» на скорую свадьбу.
«Мы с Евулей едем на важное событие для нашей семьи. Сердце замирает и даже немного страшновато», — написала тогда певица, добавив хештег #поразамуж.
«Ну а теперь мы ждем вас», — прокомментировал один из подписчиков.
«Светлана, искренне желаю вам счастливого замужества», — добавил другой.
«Если страшновато, то все будет!» — отметил еще один пользователь.
«Очень ждем вашу свадьбу!» — не сдержался юзер.
Сама артистка на высказанные надежды поклонников пока ничего не ответила.
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Ранее 5-tv.ru сообщал, что Светлану Лободу заподозрили в романе с Егором Кридом.