Британский музей мадам Тюссо убрал на склад восковую статую Терезы Мэй

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Руководство музея освободило место для следующего премьер-министра Великобритании еще до официального заявления политика об отставке.

Фото : REUTERS/ Dylan Martinez

Сотрудники британского музея мадам Тюссо вынесли на склад восковую статую главы правительства Терезы Мэй. Национальное издание The Sunday Times отмечает, что сделано это было еще до того, как политик заявила об отставке.

Как пишет газета, таким образом руководство музея освободило место для следующего хозяина резиденции премьер-министра Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, расположенной по адресу Даунинг-стрит, 10.

Восковая фигура Мэй присоединится к группе других премьер-министров Туманного Альбиона, руководивших страной с 1855 года. Среди них нет только троих — Невилла Чембрелена (1937-1940), Александра Дугласа-Хьюма (1963-1964) и Гордона Брауна (2007-2010), так как они не проходили процедуру всеобщих выборов.

Правительство Мэй оказалось одним из самых коротких за всю историю Британии — всего три года. О своем уходе с 7 июня Тереза Мэй заявила в конце мая. На пост премьер-министра зарегистрировалось рекордное количество кандидатов — 10 человек. Среди них — эпатажный экс-мэр Лондона и экс-глава МИДа Борис Джонсон.

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