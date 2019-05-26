Тереза Мэй уходит в отставку. Кто станет следующим премьером Великобритании?

, 9:29 Эфирная новость 63

Пока что главный претендент на кресло Мэй — эпатажный экс-мэр Лондона и экс-глава МИДа Борис Джонсон.

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Фото, видео: PA Wire/PA Images, Пятый канал

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Известия. Главное 23

В пятницу Тереза Мэй объявила, что 7 июня уходит в отставку. Вторая женщина-премьер Великобритании после Маргарет Тэтчер. В нее верили, на нее возлагали большие надежды, но миссия оказалась невыполнима. И даже ее слезы в последнем выступлении не смогли размягчить сердца.

Тереза Мэй: «Скоро я покину должность, которая была для меня великой честь. Я вторая женщина премьер-министр, но точно не последняя. Я ухожу, не держа зла, а с огромной благодарностью за возможность служить стране, которую я люблю».

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова даже предложила наградить ее Оскаром за эту сцену. И правда, этим слезам трудно поверить — скорее, слезы отчаяния. Правление Терезы Мэй хотят поскорее забыть даже сами британцы.

Главная и самая большая неудача экс-премьера — это Brexit. Трехлетняя эпопея по выходу Великобритании из Евросоюза надоела всем. Попытки Мэй найти компромисс и помирить расколотое британское общество закончились ничем. Причем все ее потуги вызывали критику как со стороны оппозиции в лице лейбористов, так и со стороны соратников.

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Эксперты считают, что во всем виновато упрямство премьера, а еще попытка угодить всем без исключения. Тот самый Brexit, который возвел ее на престол, в итоге и похоронил. Кстати, интересная деталь — правительство Мэй одно из самых коротких за всю историю Британии. В стране, где так чтут традиции и берегут вековые устои, это звучит как приговор.

Что касается отношений с Россией, то во время своего правления Мэй, кажется, сделала все, чтобы навсегда рассорить Лондон и Москву. Отравление Скрипалей, высылка дипломатов, сворачивание контактов, обвинения, которые так и не подтвердились, бомбежки в Сирии, шпиономания и русская угроза. Вся эта возня удачно переводила стрелки с Brexit и внутренних проблем Великобритании. И это не помогло.

А помните как все начиналось? Уже через два месяца после своей победы в 2016 году Мэй встретилась на полях G20 с Владимиром Путиным и заявила, что надеется на открытые взаимоотношения и диалог. А потом случился Солсбери…

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Теперь новые выборы. Сегодня фаворитом гонки считается бывший глава МИДа и наш хороший знакомый Борис Джонсон. Взбалмошный политик со странной прической, который уже стал мемом. Особенно после череды идиотских антироссийских заявлений — он еще и ярый сторонник Brexit, который выпил столько крови у Мэй.

По данным соцопросов, в Англии Джонсона поддерживает до 40% жителей. Кстати, его сильно любит Дональд Трамп. Он уже заявил в четверг, 23 мая, что ему сильно нравится Борис Джонсон, что он — его друг. В общем, большой брат одобрил, считай пост премьера уже в кармане. К тому же Трамп с 3 по 5 июня будет в Лондоне. И пусть визит планировался давно, и принимать его будет Тереза Мэй, которая работать будет до 7 июня, но как-то с трудом верится во все эти совпадения. Отставка под визит, взаимные реверансы.

В Кремле уже сказали, что внимательно следят за развитием событий. Комментируя времена Мэй, пресс-секретарь президента Дмитрий Песков так и не смог вспомнить какие-то вехи, связанные с вкладом в двусторонние отношения между Россией и Великобританией. Тереза Мэй могла стать железной леди, но теперь все чаще ее называют танцующей королевой. И вряд ли это можно считать комплиментом.

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