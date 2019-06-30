Экc-супругу Цеповяза арестовали по делу о вымогательстве

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Заседание суда в Ростове-на-Дону прерывали из-за плохого самочувствия подозреваемой.

Фото : Известия/ Михаил Терещенко

В Железнодорожном суде Ростова-на-Дону избрали меру пресечения в отношении экс-супруги главаря «банды Цапков» Вячеслава Цеповяза.

В ходе заседания Наталья Стришняя почувствовала недомогание, ей вызывали бригаду скорой медицинской помощи. Защита фигурантки дела настаивала на залоге из-за проблем со здоровьем, однако суд арестовал ее на один месяц и 25 дней.

Бывшая жена Вячеслава Цеповяза и ее брат Иван подозревается в многомиллионном вымогательстве у кубанского бизнесмена, которое было совершено в 2010 году. Уголовное дело было возбуждено в мае 2019 года.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о судебном разбирательстве между осужденным главарем «банды Цапков» Вячеславом Цеповязом и бывшей супругой Натальей Стришней.

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