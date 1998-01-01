Суд обязал Цеповяза отдать бывшей 4 миллиона рублей

, 17:55 51

Скандально известный заключенный присвоил себе часть совместно нажитых средств, которая по закону полагалась его экс-супруге.

Фото: ТАСС / Матыцин Валерий

Тема:
Вячеслав Цеповяз 25

Отбывающему наказание Вячеславу Цеповязу придется отдать своей бывшей супруге более четырех миллионов рублей. К такому решению пришел Кущевский районный суд на Кубани.

Эта немаленькая сумма — половина совместно нажитых в браке средств, которую Цеповяз присвоил себе и не отдал своей бывшей жене Наталье Стришней. О решении суда сообщил адвокат женщины Эдуард Чургулия.

— Суд удовлетворил иск о взыскании 4 миллионов 300 тысяч рублей с Цеповяза в пользу Стришней, это в рамках дела о расторжении брачного договора, заявление было подано еще летом. Более 8 миллионов рублей были арестованы на счетах, это совместно нажитое имущество. Адвокат Цеповяза получил эти деньги по доверенности, не уведомляя бывшую супругу. Мы добились взыскания половины этой суммы, — цитирует адвоката ТАСС.

При этом сам заключенный летом 2018 года пытался аннулировать брачный контракт, составленный между ним и Стришней, а также отсудить у бывшей жены более 640 миллионов рублей.

Вячеслав Цеповяз в 2013 году был приговорен к 20 годам тюрьмы за 19 убийств, в числе которых было массовое убийство 12 человек. Снова внимание к своей персоне Цеповяз привлек в 2018 году, когда в интернете всплыли фотографии из колонии. На скандальных снимках осужденный проживает в индивидуальном бараке и питается деликатесами из ресторана.

Тема:
Вячеслав Цеповяз 25
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