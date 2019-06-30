5-tv.ru публикует эксклюзивное видео из ТЦ в Кронштадте, где в туалете взорвался газовый баллон

, 18:16 Эксклюзивное видео 116

Сотрудники торгового центра еле успели занести горящий баллон в санузел.

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Фото, видео : Пятый канал

В распоряжении 5-tv.ru оказалось видео из ТЦ «Гостиный Двор» в Кронштадте, где в субботу, 29 июня, в туалете взорвался газовый баллон.

На кадрах видно, что человек выбегает из-за угла, в руках у него горящий предмет. Он забегает в ближайшее помещение, как потом выяснилось — это был туалет.

Потушить баллон до детонации не получилось. В результате взрыва в помещении пострадал унитаз и стенки кабинки туалета, выбито стекло, поврежден кафель на стене.

ЧП стало причиной эвакуации людей из ТЦ. Всего из здания вывели около 100 человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о хлопке бытового газа в Коврове Владимирской области.

5-tv.ru публикует эксклюзивное видео из ТЦ в Кронштадте, где в туалете взорвался газовый баллон

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