На озере Комо спасатели ищут футболистку из Швейцарии

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Девушка исчезла из поля зрения, когда находилась на значительном расстоянии от берега.

Фото : Facebook @florijana.ismaili

Футболистка женской сборной Швейцарии Флориана Исмаили пропала во время купания в озере Комо на севере Италии. Об инциденте сообщает футбольный клуб Young Boys, в котором она играла.

По словам представителя клуба, спортсменка отдыхала на озере вместе другими девушками из команды. Футболистка исчезла из поля зрения, когда находилась на значительном удалении от берега.

«Мы очень переживаем, но не теряем надежду, что все завершится благополучно. Держим тесный контакт с членами ее семьи», — рассказали в команде.

Озеро уже исследовали водолазы, но найти девушку пока не удалось. Поиски продолжаются, в них задействовано более 20 человек.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что экс-игрок «Зенита» Фернандо Риксен в последний раз появился на публике.

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