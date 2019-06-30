Россия не будет продавать новейшее оружие за рубеж

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Государство откажет другим странам в продаже своих разработок, заявил гендиректор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов в воскресенье, 30 июня.

Фото : © РИА Новости / Руслан Кривобок

Россия не собирается продавать зарубежным странам новейшее оружие. Об этом во время эфира на телеканале «Россия-1» в воскресенье, 30 июня, заявил гендиректор корпорации «Ростех» Сергей Чемезов. Речь идет о разработках в области военной техники, в частности, в ракетной.

«Это ракетные комплексы. Президент же рассказывал про новое современное вооружение, которое мы имеем. Конечно, пока мы его продавать никогда и никому не будем. Может быть, когда-то и будем, но в ближайшее время вряд ли», — цитирует Чемезова РИА Новости.

При этом он отметил, что на данный момент зарубежные страны не обращались к России по поводу закупок нового вооружения. Скорее всего, это связано с тем, что отказ государства в данном вопросе всем очевиден, считает Сергей Чемезов.

Ранее 5-tv.ru сообщал о создании в России нового плавающего танка.

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