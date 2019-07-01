Президент Турции назвал сроки поставки российских С-400

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что российские С-400 прибудут в Турцию в ближайшие десять дней. Об этом в понедельник, 1 июля, сообщил телеканал NTV.

«С-400 три Patriot стоит. Если условия, пусть даже С-400 равны Patriot, но если не равны, мы будем учитывать наши интересы», — подчеркнул президент Турции.

Заявление о сроках поставок Эрдоган сделал на встрече с журналистами на полях саммита G20 в японской Осаке по завершению переговоров с американским президентом Дональдом Трампом.

Глава Турции выразил уверенность, что Анкара сможет уладить с США разногласия, которые были вызваны поставками российской системы ПВО. А на итоговой пресс-конференции добавил, что санкции американская сторона из-за контракта с Россией вводить не планирует, кроме того ожидается поставка сотни истребителей пятого поколения F-35.

«Санкции. Пока что мы ничего не слышали. Мистер Трамп, в ходе телефонных переговоров с ним и на двусторонней встрече здесь ничего об этом не говорил», — цитирует президента Турции телеканал.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что в ходе саммита G20 в Осаке на двусторонней встрече с Владимиром Путиным Эрдоган сообщил об отсутствии отсрочек по поставкам российских зенитно-ракетных комплексов С-400.