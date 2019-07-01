Режим ЧС введен в городе Канск Красноярского края

Режим чрезвычайной ситуации из-за паводка введен в городе Канск Красноярского края. Из-за дождей уровень воды на реке Кан почти на метр превысил критическую отметку.

Спасатели вывезли из зоны подтопления больше сорока человек. Под водой оказались свыше сотни дачных участков. Вышедшая из берегов река уже начала размывать дороги. В городе организованы пункты временного размещения.

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Однако масштабная эвакуация пока не объявлялась. Местных жителей просят не паниковать, запастись продуктами, собрать документы и, в случае опасности, покинуть дома. Для устранения последствий стихии в Канск выдвинулись спасатели из Красноярска.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о коллапсе в аэропорту «Шереметьево», который возник из-за серьезного подтопления. Среди тех, кто с трудом пытался пробраться к столичной воздушной гавани был рэпер T-killah.